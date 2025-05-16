نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً مع وزير الدولة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ١٦ مايو، مع خليفة بن شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية، والرغبة المتبادلة في تحقيق مزيد من التطوير للعلاقات على مختلف الأصعدة.

وقد شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتبادل الرؤى بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، ومن بينها المستجدات في غزة واليمن وليبيا وسوريا، وتوافقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.