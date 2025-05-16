نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انطلاق المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شرع الوفدان الروسي والأوكراني قبل قليل في مفاوضات مباشرة بحضور ممثلين لتركيا في اسطنبول

وفي مستهل الاجتماع رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كلمة له بالطرفين في اسطنبول "بمناسبة استئناف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا"، مشيرا إلى أن استعداد روسيا وأوكرانيا للتفاوض "قد فتح نافذة جديدة من الفرص" لتحقيق السلام.

وقال: "أمامنا طريقان: أحدهما يقودنا إلى السلام والثاني سيؤدي إلى مزيد من الدمار، وسيحدد الطرفان بأنفسهما أي الطريقين سيختاران".

وشدد فيدان على أن هذا أول لقاء بين البلدين منذ مارس 2022، وأضاف: "علينا أن نستغل هذه الفرصة. فكل يوم تأخير يؤدي إلى مزيد من الدمار والكوارث. وبينما تستمر الحرب، فإن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة. وسنحدد معا الخطوات القادمة. وسيحدد هذا الاجتماع (مصير) اللقاء المقبل بين زعيمي البلدين".

وأعرب فيدان عن أمله بأن هذه المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام المحتمل، مؤكدا استعداد تركيا الدائم للوقوف إلى جانب عملية بناء السلام