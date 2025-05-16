العالم اليوم - قتلنا "السنوارين".. إسرائيل تلمح إلى تصفية محمد السنوار

انتم الان تتابعون خبر قتلنا "السنوارين".. إسرائيل تلمح إلى تصفية محمد السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 07:21 مساءً - لمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى مقتل القيادي العسكري البارز في حماس محمد السنوار، الشقيق الأصغر لقائد الحركة يحيى السنوار الذي قتل في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وبعد هجمات إسرائيلية على ميناءين في اليمن، الجمعة، وجه كاتس تهديدا بالاغتيال إلى زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه إذا استمر إطلاق النار من اليمن فسوف نستهدف عبد الملك الحوثي "كما فعلنا مع السنوارين"، في إشارة على ما يبدو إلى يحيى السنوار وشقيقه محمد.

ويومي الثلاثاء والأربعاء، استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، قائلا إنه يحاول اغتيال محمد السنوار، في ضربات قتل بها العشرات.

وقال مسؤولون أمنيون إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات لتأكيد ما إذا كان السنوار قتل في هذه الغارة، ويعملون على تحديد هوية المتواجدين في الموقع.

وأوضح المسؤولون أن هذا التحقيق قد يستغرق وقتا.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، الثلاثاء، إنهم يعتقدون أن السنوار وقياديين آخرين قتلوا في قصف الثلاثاء.

ولم يصدر بعد تأكيد لتلك التقارير سواء من الجيش الإسرائيلي أو حماس.