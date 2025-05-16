العالم اليوم - فيديو.. مفاجأة "القادة الأطفال" تفتتح قمة أوروبية في ألبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 07:21 مساءً - أظهر مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع السادس للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة الأولبانية تيرانا القادة الأوربيين كأطفال.

وفي الفيديو يرحب كل من القادة بالحاضرين بلغتهم الأم بعبارة : "مرحبا بكم في ألبانيا".

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ظهرت وهي تضحك بشدة، بينما اكتفت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن بابتسامة ودهشة.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فحافظ على ملامح صارمة طوال العرض، لكنه لم يتمالك نفسه من ابتسامة خفيفة عند ظهور نسخته وهو طفل بشارب.

في كلمتها بعد العرض، شكرت ميلوني رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما على الفيديو، وقالت: "شكرًا لجعلي أشعر أنني شابة جدًا مجددًا".

الفكرة يُعتقد أنها من ابتكار رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، المعروف بشخصيته الطريفة وخلفيته كرسام سابق عاش في فرنسا.

راما استقبل القادة مرتديًا حذاءه الرياضي المعتاد.

وتجمع هذه القمة قادة من مختلف أنحاء القارة الأوروبية، حيث تم توجيه الدعوة إلى 47 رئيس دولة وحكومة للمشاركة، من بينهم قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قادة ألبانيا، وأندورا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وآيسلندا، وكوسوفو، وليختنشتاين، ومولدوفا، وموناكو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وسان مارينو، وصربيا، وسويسرا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.