العالم اليوم - بعد ضرب الحديدة.. إسرائيل تهدد باغتيال عبد الملك الحوثي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 07:21 مساءً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، شن هجمات على موانئ يمنية، مهددا باغتيال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقال كاتس على منصة "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن مطار صنعاء لا يزال مدمرا".

وأضاف الوزير: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة".

وهدد كاتس باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصر الله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران، سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن".

وتابع: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".

وكانت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أفادت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.

وقبل أيام استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي وقالت إنها أخرجته عن الخدمة، إلا أن جماعة الحوثي أعلنت لاحقا استئناف العمل بالمطار.