العالم اليوم - فيديو.. غارات إسرائيلية على ميناءين غربي اليمن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. غارات إسرائيلية على ميناءين غربي اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 07:21 مساءً - أفادت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت ميناءين يمنيين على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الغارات استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش يهاجم موانئ "تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن".

إلا أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الجيش شن أكثر من 10 هجمات على ميناءي الحديدة والصليف، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي لاحقا.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل كانت تنتظر انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، لاستئناف غاراتها على اليمن.

ونقل مراسل "دوت الخليج" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن إسرائيل "تحاول تدمير عدد من الموانئ الخاضعة للحوثيين من خلال سلسلة غارات"، و"تسعى لفرض حاصر بحري على الجماعة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل أيام تحذيرا طالب فيه بإخلاء 3 موانئ، مشيرا إلى أنها تستخدم من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وجاء في البيان، الذي نشر على الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ على ضرورة إخلائها والابتعاد عنها حفاظا على سلامتكم".