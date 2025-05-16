العالم اليوم - ترامب لن يشارك في محادثات السلام في تركيا لرؤية حفيده الجديد

انتم الان تتابعون خبر ترامب لن يشارك في محادثات السلام في تركيا لرؤية حفيده الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 03:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يحضر محادثات الجمعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واختار بدلا من ذلك العودة إلى واشنطن لرؤية حفيده الجديد.

وفي حديثه في فعالية في دولة الإمارات، قال ترامب إن ابنته تيفاني أنجبت للتو طفلا وأنه يريد رؤية حفيده في أقرب وقت ممكن.

وكان ترامب قد ترك سابقا الباب مفتوحا أمام احتمال زيارة تركيا في اللحظة الأخيرة، لحضور المحادثات التي تركز على إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال إنه "لن يكون هناك أي تقدم حقيقي في جهود السلام حتى يلتقي بشكل شخصي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف: "سننجز ذلك. علينا أن ننجزه. هناك 5 آلاف شخص يقتلون أسبوعيا في المتوسط" في حرب أوكرانيا.

وانطلق في إسطنبول، الجمعة، اجتماع ثلاثي بين تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وستكون هذه أول محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ربيع عام 2022، بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية.

وكانت تركيا قد استضافت محادثات بين الدولتين عقب بداية الحرب في فبراير 2022، لكنها لم تكلل بالنجاح.