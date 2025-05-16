العالم اليوم - بدء أول مباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات

انتم الان تتابعون خبر بدء أول مباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 03:24 مساءً - أعلنت أوكرانيا، الجمعة، انطلاق مباحثات مباشرة مع روسيا في مدينة إسطنبول التركية، هي الأولى من نوعها منذ عام 2022.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي على الهواء مباشرة، اجتماع وفدي التفاوض الروسي والأوكراني إلى جانب وفد تركي، ضمن محادثات سلام تعد الأولى من نوعها منذ مارس 2022، أي بعد شهر من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وفي مستهل اللقاء، ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كلمة رحب فيها بالطرفين، مؤكدا أهمية استئناف الحوار المباشر لتحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي.

وقال فيدان إن "من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

وأكد الوزير التركي على أهمية أن تشكل هذه المحادثات أساسا للقاء بين رئيسي البلدين، معبرا عن سعادته برؤية رغبة الجانبين في إتاحة فرصة جديدة للسلام.

وعلق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن محاولات موسكو ربط اجتماع إسطنبول بالمفاوضات الفاشلة التي جرت عام 2022 "ستبوء بالفشل".

وكانت روسيا قد وصفت المحادثات الجارية بأنها استكمال للعملية التفاوضية التي توقفت في ربيع 2022.

وفي السياق ذاته، دعا المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس إلى التضامن بين الأوروبيين والأميركيين في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ميرتس قبل بدء اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا عاصمة ألبانيا:"آمل بشدة أن نرى تضامنا أوروبيا كبيرا. مل أن نتمكن أيضا من كسب الجانب الأميركي إلى جانب الأوروبيين للمساهمة في إيجاد حلول حتى تنتهي هذه الحرب".

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش القمة، ومن المرجح أيضا أن تكون حرب أوكرانيا محور هذه الاجتماعات.