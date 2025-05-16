العالم اليوم - فيديو.. ترامب يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 02:17 مساءً - زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الجمعة، في ختام رحلته الخليجية.

وبعدها غادر ترامب إلى الولايات المتحدة، بعد رحلة إلى الخليج استمرت 4 أيام شملت السعودية وقطر والإمارات.

وفي وقت سابق من الجمعة، شارك ترامب في حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبوظبي، حيث أشاد برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه "قائد قوي ورجل عظيم".

وأكد الرئيس الأميركي على أهمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن "العلاقات مع الإمارات في أعلى المستويات"، مما "سيسفر عن نتائج جيدة".