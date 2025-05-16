نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قتلى بحريق ضخم في قاعدة جوية بريطانية سابقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم اثنان من رجال الإطفاء ومواطن، في حريق هائل اندلع في قاعدة جوية سابقة قرب قرية بيستير بالمملكة المتحدة.

ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على النيران التي تسببت في سحب كثيفة من الدخان الأسود مرئية من على بعد أميال، وسط تقارير عن سماع انفجارات متعددة في المنطقة.

وأكدت سلطات الإطفاء في أوكسفوردشير مقتل رجلين من فرق الإنقاذ، بينما يعاني اثنان آخران من إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعرب كبير مسؤولي الإطفاء روب ماكدوجال عن حزنه العميق لفقدان الزملاء، مشيرا إلى أن عائلات الضحايا قد تم إبلاغها وتلقت الدعم اللازم، مع طلب احترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة العصيبة.

واندلع الحريق في مجمع "بيستير موشن" الذي يضم نحو 50 شركة متخصصة في ترميم السيارات الكلاسيكية والطيران، حيث هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان نحو الساعة 6:40 مساء أمس الخميس.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، أعلنت السلطات عن نجاحها في السيطرة على الحريق الذي لا تزال نيرانه مشتعلة، فيما تم فتح الطرق التي أغلقت سابقا مع تحذير السكان من الازدحام المروري.

ونشر شهود عيان مقاطع فيديو وصورا تظهر سحب الدخان الكثيفة تتصاعد في السماء، فيما أفاد أحد السكان المقيمين مقابل الموقع بسماعه "انفجارات متكررة" وسقوط الرماد بالقرب من منزله.

من جهتها، ناشدت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة، كما طلبت من القاطنين في الجوار إغلاق نوافذهم والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

يذكر أن موقع "بيستير موشن" يُعتبر من أهم المواقع التراثية في بريطانيا في مجال السيارات والطيران، حيث صنفته هيئة "هيستوريك إنجلاند" كأكثر القواعد الجوية السابقة اكتمالا وتمثيلا لتراث سلاح الجو الملكي.

وأكد متحدث باسم المجمع تعاونهم الكامل مع فرق الطوارئ، مع وعد بإصدار بيانات جديدة عند توفر المزيد من المعلومات