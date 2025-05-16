نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة ستتمكن حتما من تسوية التناقضات مع إيران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستتمكن حتما من حل التناقضات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني والقضايا الخلافية الأخرى مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين خلال زيارة إلى الإمارات العربية: "لدينا وضع محدد مع إيران، وسنتعامل معه. بطريقة أو بأخرى، سنتعامل معه بكل تأكيد، سواء كان ذلك بلطف أو بقسوة. لكن القسوة ليست خيارا جيدا لهم. نحن نتحدث معهم. سيكون الطريق طويلا".

وأكد ترامب على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والعربية السعودية وقطر والإمارات العربية في حل النزاعات في المنطقة. ووفقا له، تؤثر علاقاته الشخصية الجيدة مع زعماء هذه الدول لها بشكل إيجابي على ذلك.

وفي 15 مايو قال ترامب إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعب دورا رئيسيا في ثني الولايات المتحدة عن السعي إلى حل عسكري بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وأشار ترامب إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار ترامب أيضا إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة معالجة القضايا الأمنية الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نراقب الوضع في قطاع غزة، وسنتعامل مع مشاكله وسكانه".

ومن بين المشاكل الأخرى، ركز ترامب على الجوع الذي يعاني منه سكان القطاع و"الكثير من الأشياء السيئة" التي تحدث هناك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصل إلى السعودية صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وفي مستهل جولة استمرت 4 أيام وشملت قطر والإمارات