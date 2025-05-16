العالم اليوم - ترامب: الشيخ محمد بن زايد قائد قوي ورجل عظيم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 12:24 مساءً - أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه "قائد قوي ورجل عظيم".

وأكد ترامب خلال حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبوظبي، الجمعة، على أهمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن "العلاقات مع الإمارات في أعلى المستويات"، مما "سيسفر عن نتائج جيدة".

واعتبر الرئيس الأميركي أن الإمارات "تقوم بعمل رائع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، موضحا أنها ستستثمر في أشباه الموصلات المنتجة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأموال والاستثمارات التي يتم ضخها "ستعود بالنفع على البلدين".

وتابع ترامب: "أتمتع بعلاقات قوية مع القادة الذين التقيتهم خلال جولتي في المنطقة"، مشيرا إلى أن "ما حققناه خلال الزيارة سيساهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".