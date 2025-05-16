نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بوليتيكو": أوروبا تدرس احتمال فرض حظر تجاري كامل ضد روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة بوليتيكو الأوروبية بأن سلطات الاتحاد الأوروبي تدرس احتمال فرض رسوم جمركية كبيرة أو حتى حظر تجاري كامل النطاق ضد روسيا.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، سيتم خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، بحث ومناقشة موضوع الإجراءات الصارمة الجديدة ضد روسيا.

وأشارت المقالة إلى أن الاجتماع المذكور سيتم في ألبانيا يوم الجمعة وستحضره أيضا بريطانيا وأوكرانيا.

وأفاد أحد المسؤولين الأوروبيين للصحيفة بأن دول الاتحاد الأوروبي استعارت فكرة فرض قيود جديدة على روسيا من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية)، الذي اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصادرات الروسية.

ونوهت المقالة بأن السيناتور الأمريكي المذكور، على اتصال مستمر مع زملائه في الاتحاد الأوروبي.

انعقدت القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية، في أكتوبر 2022 في براغ بمشاركة 44 دولة.

في البداية تم تشكيل هذه الصيغة الأوروبية، من جانب بروكسل كأداة لمواجهة روسيا. وكما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ذلك الوقت، فإن سياسة الجوار الأوروبية ينبغي أن "ترسل إشارة إلى روسيا بشأن تشكيل نظام عالمي جديد بدونها".

في وقت سابق، أفاد مصدر مطلع في مجلس الاتحاد الأوروبي بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا الأربعاء على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 مايو.

من جانبه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن برلين ستبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في قطاعات الطاقة والبنوك والأصول مع شركائها الأوروبيين.

ووفقا له، يدور الحديث عن عقوبات إضافية في قطاع الطاقة وفي القطاع المصرفي، وتدابير إضافية على الأصول، وعقوبات ضد أفراد