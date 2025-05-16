نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيبر يكشف حقيقة تعرضه لاعتداء جنسي من طرف ديدي حين كان مراهقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر نجم البوب الكندي جاستن بيبر بيانا رسميا بشأن الشائعات المتداولة حول تعرضه لاعتداء جنسي من قبل المنتج الموسيقي الأمريكي شون ديدي كومبز، الذي ساعده في بداياته الفنية.

ونفى البيان أن يكون بيبر، البالغ من العمر 31 عاما، قد تعرض لأي نوع من أنواع الانتهاكات من قبل ديدي حين كانا مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك ردا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا بالتزامن مع المحاكمة الجارية لديدي بتهم الاتجار الجنسي.

وأكد الممثلون الرسميون لبيبر أنه "على الرغم من أن جاستن ليس من بين ضحايا شون كومبز، إلا أن هناك بالفعل أفرادا تعرضوا للأذى على يديه"، معربين عن قلقهم من أن تحويل الانتباه عن الضحايا الحقيقيين قد يؤثر سلبا على سعيهم للعدالة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من بيبر بأن العلاقة بينه وبين ديدي لم تشهد أي تجاوزات أو انتهاكات جنسية أو غير جنسية، وذلك في محاولة لوضع حد للتكهنات التي انتشرت على الإنترنت مع بدء محاكمة كومبز.

وفي سياق متصل، أعاد مستخدمو الإنترنت تداول مقاطع فيديو أرشيفية تجمع بين مغني الراب البالغ من العمر 61 عاما وبيبر في سنوات مراهقته، حيث يظهر أحد هذه المقاطع كومبز وهو يوجه تعليقات غامضة بينما يبدو بيبر، الذي كان يمتلك ملامح طفولية آنذاك، في حالة من الإحراج والاضطراب الواضح أثناء وقوفه أمام الكاميرا.



يذكر أن تصريحات بيبر تأتي في وقت يثير فيه مظهره الأخير وملابسه غير المهندمة، بالإضافة إلى سلوكه المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، قلقا متزايدا بين معجبيه ومتابعيه حول حالته الصحية والنفسية