نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معاريف": الهجمات الجوية الواسعة على غزة تمهد لنشاط مستقبلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة هي بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع حملته العسكرية في غزة، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "قرر أن يتم تنفيذ المناورة تحت نيران كثيفة من سلاح الجو والبحرية والمدفعية، حيث سترافق القوات التي ستتحرك نيران كثيفة بالإضافة إلى غطاء جوي".

وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، بدأ الجيش الإسرائيلي بشن هجمات واسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، استعدادا للمناورة التي من غير الواضح متى ستبدأ، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هجوم على سلسلة من البنى التحتية التابعة لـ "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي إن هذه الإجراءات هي بمثابة "إجراءات تحضيرية من جانب سلاح الجو لنشاط مستقبلي".

وفي الأيام الأخيرة، نقلت القيادة الجنوبية والفرق التي تستعد للمناورة مئات الأهداف لهجمات سلاح الجو في جميع أنحاء قطاع غزة، وتشمل هذه الأهداف المقرات الرئيسية والمنازل التي يشتبه في تواجد الإرهابيين فيها، والأنفاق، والمناطق التي تم فيها زرع الألغام أو العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مستودعات الأسلحة ومناطق تنظيم "حماس".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 110 شخص في غزة الخميس، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن نشاط سلاح الجو سيزداد، وفق الصحيفة