العالم اليوم - محمد بن زايد: أجريت مباحثات مثمرة مع الرئيس ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 مايو 2025 02:16 صباحاً - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، أنه أجرى مباحثات مثمرة، مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات تصريحات رئيس دولة الإمارات، والتي جاء فيها: "أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب تمحورت حول تعزيز الشراكة الإماراتية-الأميركية من أجل المستقبل خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "ترتبط دولة الإمارات و الولايات المتحدة بعلاقة تحالف استراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاما تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، والإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع".

ووصل ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.