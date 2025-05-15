العالم اليوم - روبيو: السلطات الجديدة في سوريا تريد "السلام" مع إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 مايو 2025 10:27 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس عقب محادثات مع مسؤولين سوريين، إن قادة دمشق الجدد يريدون السلام مع إسرائيل وقد وعدوا بالعمل من أجل مجتمع تعددي.

وقال روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بجنوب تركيا "لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم، بما في ذلك إسرائيل".

وقال مسؤول بإدارة ترامب عن العقوبات على سوريا: وزارة الخزانة ستصدر على الأرجح في الأسابيع المقبلة رخصا تغطي نطاقا واسعا من قطاعات الاقتصاد الضرورية لإعادة الإعمار.