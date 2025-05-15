نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه، وسط دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب الكبرى ومنطقة المركز.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل وسط حالة من الهلع، كما أعلنت السلطات إغلاق مطار بن غوريون ووقف حركة الملاحة مؤقتا.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ باليستي جرى إطلاقه من الأراضي اليمنية، قبل دخوله الحدود الإسرائيلية.