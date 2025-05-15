منظمة التعاون الإسلامي: نأمل أن يسهم رفع العقوبات عن سوريا في تخفيف معاناة شعبها

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يسهم رفع العقوبات عن سوريا في التخفيف من معاناة شعبها.

ورحب الامين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه في بيان الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأشاد طه بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في السعي لرفع العقوبات عن سوريا.

وأعرب عن تطلعاته بأن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الشعب السوري ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأعلن ترامب أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها كانت "قاسية".

وأكد ترامب أن الخطوة تأتي من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقبل القمة الأمريكية الخليجية في السعودية، أجرى ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.