العالم اليوم - فيديو.. هكذا رحب برج خليفة بزيارة ترامب للإمارات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هكذا رحب برج خليفة بزيارة ترامب للإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 مايو 2025 09:25 مساءً - أضاء برج خليفة في دبي بألوان العلم الأميركي، وتزين بعبارة "الإمارات ترحب بالرئيس الأميركي" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك احتفاء بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصل اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة دولة تستمر يومين.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق لحظة إضاءة البرج، في خطوة رمزية للتعبير عن حفاوة الاستقبال وعمق العلاقات بين البلدين.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.

وقبيل هبوط الطائرة الرئاسية في مطار أبوظبي، رافقها سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية في الأجواء، وقد طلب قائد السرب الإذن من الضيف الأميركي بمرافقته حتى الوصول، مرحبا به في سماء الإمارات.