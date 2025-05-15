العالم اليوم - فيديو.. وصول موكب ترامب إلى قصر الوطن في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 مايو 2025 08:29 مساءً - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث يعقد لقاء قمة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشقت سيارة الرئيس الأميركي طريقا متلألأ بالأضواء، مساء الخميس، إلى داخل قصر الوطن مقر الرئاسة في أبوظبي.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد ضيفه الكبير، في بهو القصر حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلام الوطني للبلدين، قبل استعراض حرس الشرف.

ووصل ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة وعدد من كبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأميركي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته حيث استأذن قائد السرب الضيف الأميركي بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في دولة الإمارات.