نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام سوري: القوات الإسرائيلية تفتعل حريقا في ريف القنيطرة الجنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن القوات الإسرائيلية قامت بإشعال حريق في الأراضي المحاذية للتل الأحمر الغربي في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي لمنع أصحاب الماشية من رعي قطعانهم.

وقالت مصادر من أهالي سكان كودنة للصحيفة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بحرق الأراضي المحيطة بالتل ما أدى إلى احتراق الأشجار المثمرة في الأراضي الموجودة في محيط التل الأحمر".

وأشارت إلى "انتشار جنود الاحتلال ودباباتهم وآلياتهم في مكان الحريق ومنع الأهالي من إطفائه".

كما أعربت المصادر عن خشيتهم من امتداده إلى آبار المياه الموجودة أسفل التل، والتي تغذي عددا كبيرا من قرى المنطقة والخوف من احتراق أجهزة الطاقة الشمسية والمولدات وغيرها من التجهيزات والكوابل.

وأضافت الصحيفة أن أهالي قرية كودنة ناشدوا قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة بالتدخل السريع للمساعدة في إطفاء الحريق وعدم امتداده إلى بساتين الأشجار المثمرة وآبار المياه ومجموعات الطاقة المولدة للمياه في محيط التل الأحمر الغربي.