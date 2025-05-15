نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيضانات وسيول جارفة في الجزائر تخلف ضحايا ومصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي ضربت الولايات الشمالية للبلاد منذ ليلة الأربعاء وأدت إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات خلفت 4 وفيات.

وقالت الحماية المدنية إن مصالحها تدخلت في قرية أولاد عبيد الله بولاية الجلفة إثر انحراف وانقلاب حافلة بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وذكرت أن الحادثة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 شخصا آخرين 33 منهم في حالة صدمة وشخص أصيب إصابة باغة في يده.

وأفادت بأنه تم إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد حي بنات بلكحل.

وقالت الحماية المدنية إن مصالحها تدخلت في قرية أولاد عبيد الله بولاية الجلفة إثر انحراف وانقلاب حافلة بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وذكرت أن الحادثة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 شخصا آخرين 33 منهم في حالة صدمة وشخص أصيب إصابة باغة في يده.

وأفادت بأنه تم إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد حي بنات بلكحل.