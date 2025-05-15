نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الليبية: ننفي شائعات إخلاء السفارات والبعثات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي بإخلاء أي من البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن البعثات تمارس أعمالها بشكل طبيعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تحركاتها الحالية تتركز على التنسيق الكامل لتأمين مغادرة رعايا الشركات الدولية المشاركة في معرض ليبيا للبناء، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم وسلاسة الإجراءات.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق اليوم، أن كل البعثاث الدبلوماسية العاملة في ليبيا تمارس عملها بشكل طبيعي في العاصمة طرابلس.

هذا وتوصلت الأطراف العسكرية المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى اتفاق نهائي يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية وسحب الآليات والقوات من خطوط التماس.