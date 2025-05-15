العالم اليوم - مطار صنعاء يستقبل أول رحلة بعد القصف الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 مايو 2025 06:24 مساءً - وصلت أول رحلة جوية إلى مطار صنعاء الدولي، الخميس، بعد إعادة تأهيله عقب أسبوع من تعرضه لغارات جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة.

وقال مدير المطار خالد الشايف في تغريدات على منصة "إكس": "مطار صنعاء استقبل أول رحلة بعد إعادة تأهيله من جراء استهدافه من قبل العدو الصهيوني".

وأوضح الشايف أنه من المقرر إقلاع وهبوط 10 رحلات، الخميس، بعد أن أصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات.

وكان المسؤول قد صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "الفرق الفنية استكملت إعادة تأهيل مدرج وصالات المطار، بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء غارات العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل كامل".

وأكد الشايف أن "الرحلات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية ستستأنف عملها بالطائرة الوحيدة المتبقية، وسيتم تسيير أكثر من رحلة خلال اليوم".

وشنت إسرائيل الأسبوع الماضي سلسلة غارات جوية على اليمن، استهدف بعضها مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، مما تسبب بخروجه الكامل عن الخدمة، بعد أن دُمر العديد من منشآته ومبانيه و3 طائرات مدنية.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محطات الكهرباء ومصنعي أسمنت عمران وباجل، فضلا عن استهداف ميناءي الحديدة ورأس عيسى، مخلفة أضرارا مادية ومدنية كبيرة.

ونفذت إسرائيل هذا الهجوم بعد هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي قبلها بيومين، استهدف محيط مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

ويعد مطار صنعاء المنفذ الجوي الوحيد لليمن في مناطق سيطرة الحوثيين، وتشغل منه رحلات محدودة إلى مطار الملكة عليا الدولي في عمان.