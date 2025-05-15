زيلينسكي يعين رئيسا للوفد الأوكراني في محادثات إسطنبول

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فلاديمير زيلينسكي أنه من المقرر أن يرأس وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا بإسطنبول.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن زيلينسكي قوله إن "القضية الرئيسية من الجانب الأوكراني ستكون وقف إطلاق النار"، موضحا أن "المفاوضات في إسطنبول قد تتواصل غدا 16 مايو، كما من المتوقع، عقد لقاءات مع الوفد الأمريكي".

هذا وانتهى اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في أنقرة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول، إلا أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا لم تبدأ بعد لعدم وصول الوفد الأوكراني.

ويترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي مساعد رئيس الدولة، ويضم الوفد أيضا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.