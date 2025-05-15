نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 شهيدًا بينهم 11 طفلا وامرأة في غارة إسرائيلية استهدفت مصلى شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد 15 شخصًا بينهم 11 طفلا وامرأة في غارة إسرائيلية استهدفت مصلى وعيادة التوبة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، ظهر اليوم، بأن حصيلة القتلى في القطاع غزة منذ فجر اليوم تجاوزت 100 شخص، من بينهم أكثر من 61 قتيلا في محافظة خان يونس جنوب غزة وحدها.

وأشار إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود إصابات حرجة في مختلف أنحاء القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق تأوي نازحين، استهدفت منازل وخياما في مدينة خان يونس وبلدة عبسان الجديدة قرب مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى بلدة الفخاري ومنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.