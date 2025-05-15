تحطم مقاتلة حديثة تابعة لهذه الدولة

تحطم مقاتلة حديثة تابعة لهذه الدولةاعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاربعاء عن تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو ، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة تدريبية بوسط البلاد .

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن طائرة التدريب من طراز تي4- التابعة لسلاح الجو الياباني قد أقلعت من قاعدة كوماكي الجوية.

وذكرت وسائل الاعلام اليابانية، أن الطائرة كانت تقل اثنين من أفراد الطاقم، اختفت من على شاشة الرادار أثناء تحليقها فوق مدينة "إينوياما".

وأوضحت السلطات المحلية انه يتم البحث حاليا عن الطائرة المفقودة وطاقمها في منطقة قرب خزان يعرف باسم بركة "إيروكا". مشيرة الى ان الخزان يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات (ستة أميال) شمال شرق القاعدة الجوية، بالقرب من مدينة إينوياما.

من جانبه قال وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، للصحفيين، إنه تم العثور على أجزاء من الطائرة في موقع التحطم، مشيرا إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.