تحطم مقاتلة حديثة تابعة لهذه الدولة
اعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاربعاء عن تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو ، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة تدريبية بوسط البلاد .
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن طائرة التدريب من طراز تي4- التابعة لسلاح الجو الياباني قد أقلعت من قاعدة كوماكي الجوية.
وذكرت وسائل الاعلام اليابانية، أن الطائرة كانت تقل اثنين من أفراد الطاقم، اختفت من على شاشة الرادار أثناء تحليقها فوق مدينة "إينوياما".
وأوضحت السلطات المحلية انه يتم البحث حاليا عن الطائرة المفقودة وطاقمها في منطقة قرب خزان يعرف باسم بركة "إيروكا". مشيرة الى ان الخزان يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات (ستة أميال) شمال شرق القاعدة الجوية، بالقرب من مدينة إينوياما.
من جانبه قال وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، للصحفيين، إنه تم العثور على أجزاء من الطائرة في موقع التحطم، مشيرا إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم مقاتلة حديثة تابعة لهذه الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.