العالم اليوم - ريال مدريد يسجل "في الوقت القاتل" ويؤجل فرحة برشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 مايو 2025 01:21 صباحاً - حقق ريال مدريد انتصارا عصيبا على ضيفه ريال مايوركا، في الدوري الإسباني، وأجل تتويج منافسه برشلونة باللقب.

وبينما كانت جماهير برشلونة تستعد للاحتفال باللقب 28 للدوري الإسباني، سجل ريال مدريد هدفا قاتلا في الدقيقة 95، ليهزم مايوركا 2-1، ويؤجل حسم اللقب لبرشلونة.

وسيحتاج برشلونة إلى الانتصار في الديربي أمام إسبانيول، مساء الخميس، لضمان اللقب، قبل جولتين من انتهائه.

وقدم ريال مدريد أداء متواضعا أمام مايوركا الذي يصارع للبقاء، وظل متأخرا بنتيجة 0-1، حتى سجل الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 68 هدف التعادل، قبل أن ينقذ المدافع جاكوبو رامون "الملكي" بهدف في الهجمة الأخيرة.