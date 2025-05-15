رويترز: ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

ترامب: بوتين يرغب في حضور مفاوضات إسطنبول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة، بشأن ما إذا كان سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، على هامش جولته في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، إن بوتين يرغب في التواجد هناك، وهذا قد يكون ممكنًا.

