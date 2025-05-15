نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعلن تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الاخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة. وقد شكلت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار ٢٤ ساعة لتلقى استفسارات وطلبات المواطنين المصريين فى ليبيا، وذلك عبر أرقام الهاتف التالية: (٠٠٢٠١١١٥٥٦٦٦٠٦) - (٠٠٢١٨٩١٤٨٩٧٩٨٥). وتقوم اللجنة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع الموقف.

وأهابت اللجنة بالمواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في ليبيا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا لحين استقرار الأوضاع.