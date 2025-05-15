نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة: عملية إطلاق النار غرب سلفيت تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وعدوانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة اليوم الأربعاء، أن عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة بروقين غربي سلفيت في الضفة الغربية، هي عملية بطولية ضد "العدوان" الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة الذي ادعت إسرائيل اغتياله: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية، وندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعًا عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء بإصابة عدد من المستوطنين جراء عملية إطلاق نار بالقرب من سلفيت في الضفة الغربية، وأن إحدى الإصابات حرجة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" إن "مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما حالتها حرجة جدا (موت سريري)، ورجلا آخر في حالة خطيرة جدا".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أولي، إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار قرب مستوطنة ‘بروخين‘، وأضاف أن يعمل على فحص تفاصيل الواقعة.

وأفادت مصادر طبية، بأن امرأة في الثلاثينات من عمرها أُصيبت بجراح حرجة، ورجل في الأربعينات أُصيب بجراح خطيرة، في عملية إطلاق النار.