نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلوني تحث نتنياهو على احترام القانون الدولي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن إسرائيل يتعين عليها احترام القانون الدولي في عمليتها العسكرية في غزة، ووصفت الوضع الإنساني في القطاع بأنه يزداد "مأساوية وبلا مسوغ".

وقالت ميلوني في جلسة استجواب بمجلس النواب الإيطالي "تحدثت إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في بضع مناسبات، وكانت المحادثات صعبة في الغالب".

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية "أشرت دائما إلى الحاجة الملحة لإيجاد طريقة لإنهاء أعمال القتال واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهو طلب أجدده اليوم".

وكانت حكومة ميلوني من أكثر المؤيدين لإسرائيل في أوروبا، لكن أجنحة من ائتلافها الحاكم تشعر بقلق متزايد من الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والطويلة الأمد.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سياسة نتنياهو في غزة، ووصفها بأنها مخزية. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتهام ماكرون بالتحيز لـ "حماس".

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة الإسرائيلية قتلت أكثر من 52 ألف فلسطيني. وتقول منظمات إغاثة ووكالات دولية إن الحملة العسكرية تركت غزة على شفا المجاعة.