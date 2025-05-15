نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: غوتيريش لن يسافر إلى إسطنبول للمشاركة في مفاوضات روسيا وأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لن يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في مفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال حق خلال إفادة صحفية" "لن يتواجد الأمين العام في إسطنبول".

وأشار إلى أنه في حال حضور أي ممثل للأمم المتحدة في المفاوضات فسيتم إبلاغ مكتب الأمين العام بذلك.

يأتي ذلك بعدما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وذلك في إسطنبول يوم 15 مايو الجاري. وأعرب بوتين عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المحادثات.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ملتزمة بالبحث عن تسوية سلمية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هدف المفاوضات يتمثل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان المصالح الروسية.

في المقابل، أعاد فلاديمير زيلينسكي طرح شروطه السابقة، التي وصفها الجانب الروسي سابقا بأنها "غير مقبولة". واشترط زيلينسكي موافقة موسكو على وقف إطلاق النار الكامل بحلول 12 مايو كشرط مسبق للجلوس إلى طاولة المفاوضات.