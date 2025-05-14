العالم اليوم - السوداني يؤكد رفضه مبدأ "ثنائية السلاح" في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 11:18 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رفض حكومته القاطع لمبدأ "ثنائية السلاح" في البلاد.

وشدد السوداني في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج" على أن السلاح يجب أن يكون حصريا بيد الدولة، وكشف عن امتلاك الحكومة خارطة طريق واضحة لتحقيق هذا الهدف.

ونفى الوزير العراقي وجود أي نية لدى العراق للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها، مشددا على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.

وفي سياق القمة العربية المرتقبة، أشار رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي قد يتضمن مفاجآت، دون الخوض في تفاصيل، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة بشأن المواقف المشتركة التي ستخرج بها القمة.