نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة بلدية أمستردام: تدمير وتجويع وقتل وحشي للفلسطينيين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت رئيسة بلدية أمستردام، فيمكي هالسيما، الحكومة الهولندية إلى اتخاذ موقف حازم ضد التدمير والتجويع والقتل الوحشي للفلسطينيين في غزة.

وأكدت أن "مصير الغزيين يؤثر بشكل عميق على العديد من سكان العاصمة الهولندية". جاء ذلك خلال جلسة مجلس المدينة، حيث حذرت من "ازدواجية المعايير" في التعامل مع أزمات حقوق الإنسان.

واستشهدت هالسيما بتقارير "المعهد الوطني الهولندي للأمن" ومنظمات حقوقية دولية، قائلة: "ليس من غير المعقول الحديث عن عنف إبادي في غزة. حان الوقت لتجاوز الخلافات السياسية والتركيز على إنقاذ الأرواح".

وأضافت أن المجتمع الدولي، بما فيه هولندا، ملزم بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت "جرائم حماس أو معاداة السامية أو القتل المنظم للفلسطينيين".

وأعلنت هالسيما أنها سترسل رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء الهولندي غدا، تطالبه فيها الضغط على إسرائيل لوقف العنف فورا وضبط النفس، ودعم إجراءات عملية لإنهاء تدمير غزة ومنع التجويع في القطاع، والاعتراف بتوصيات الأمم المتحدة التي تشير إلى "ممارسات قد تصل إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقالت "حديث الحكومة عن وقف العنف لن يكون ذا معنى دون خطوات ملموسة لفرض السلام".

يأتي موقف هالسيما بعد أيام من اعتماد مجلس مدينة أوتريخت اقتراحا ينتقد "تحفظ" الحكومة الهولندية على وصف الأحداث في غزة بـ "الإبادة الجماعية"، رغم توافق المصطلح مع تقارير منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة. وأكدت أغلبية الأحزاب أن استخدام اللغة الدقيقة "مسألة أخلاقية".

واختتمت هالسيما تصريحاتها بالتأكيد على مسؤولية أمستردام كـ "مدينة تدافع عن الحريات"، وقالت:

"لدينا واجب رعاية سكاننا، وكثيرون منهم ينحدرون من مناطق تشهد عنفا. هذه الدعوة جزء من التزامنا بحمايتهم".

يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط الشعبية في هولندا لاتخاذ موقف صارم ضد الحرب الدموية الإسرائيلية على غزة، كما يأتي وسط الجدل حول مصطلح "الإبادة الجماعية" يشعل نقاشات أوروبية، بعد أن استخدمته إسبانيا رسميا.

هذا الموقف يضغط على الحكومة الهولندية، التي توازن بين تحالفاتها مع إسرائيل ومطالب ناخبيها بوقف الحرب.