نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: بوتين يرغب في حضور مفاوضات إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة، بشأن ما إذا كان سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، على هامش جولته في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، إن بوتين يرغب في التواجد هناك، وهذا قد يكون ممكنًا.

واستطرد الرئيس الأمريكي عن بوتين قائلًا: "لا أعرف إذا كان سيحضر. وأعلم أنه يرغب في أن أكون هناك. وهذا احتمال.. لقد كنت أفكر في ذلك."

وأضاف ترامب: "غدًا، كل شيء محجوز، كما تفهمون. سنذهب إلى الإمارات غدًا، لذا لدينا جدول مزدحم للغاية. لكن ذلك لا يعني أنني لن أفعل ذلك لإنقاذ العديد من الأرواح والعودة."

وتابع ترامب أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيكون بالتأكيد في تركيا.

وقال البيت الأبيض إن المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سينضمان إلى ماركو روبيو في تركيا.

ومن المقرر إجراء مفاوضات بشأن إنهاء محتمل للحرب في أوكرانيا، غدًا الخميس، في تركيا.

لكن تدور هناك تكهنات منذ أيام حول من سيكون فعلا حاضرا على طاولة المفاوضات.

وما زال الكرملين يترك الباب مفتوحا بشأن من سيتوجه من الجانب الروسي لحضور المحادثات في إسطنبول.

وكان بوتين نفسه قد اقترح عقد الاجتماع، لكنه لم يكشف عما إذا كان سيحضر هذا الاجتماع شخصيًا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه يرغب في لقاء بوتين في تركيا، لأن الأخير هو الوحيد الذي يملك القرار بشأن الحرب والسلام في روسيا.