العالم اليوم - ترامب يعلن احتمال ذهاب بوتين لتركيا.. وزيليسكي مستعد لأي شيء

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن احتمال ذهاب بوتين لتركيا.. وزيليسكي مستعد لأي شيء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 09:23 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي على هامش جوله الخليجية، استعداد نظيره الروسي للتوجه إلى تركي. فيما أبدى الرئيس الأوكراني استعداده "لأي شكل من التفاوض" لإنهاء الحرب.

وقال ترامب إنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة، بشأن ما إذا كان سيتوجه إلى تركيا، لحضور اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وعلى هامش جولته الخليجية، قال ترامب إن "بوتين يرغب في التواجد هناك، وهذا قد يكون ممكنا".

واستطرد الرئيس الأميركي عن بوتين قائلا: "لا أعرف إذا كان سيحضر. وأعلم أنه يرغب في أن أكون هناك. وهذا احتمال (...) لقد كنت أفكر في ذلك."

وأضاف ترامب: "غدا، كل شيء محجوز، كما تفهمون. سنذهب إلى الإمارات غدا. لذا لدينا جدول مزدحم للغاية. لكن ذلك لا يعني أنني لن أفعل ذلك لإنقاذ العديد من الأرواح والعودة."

وتابع ترامب أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيكون بالتأكيد في تركيا.

وقال البيت الأبيض إن المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وكيث كيلوج سينضمان إلى ماركو روبيو في تركيا.

من جانبه، أعلن أعلن زيلينسكي، الأربعاء، أنّه مستعد "لأي شكل من التفاوض" لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيرا إلى أنّه سيقرّر "الخطوات التي سيتخذها" بعدما يتضح من سيمثّل موسكو في المحادثات المقرّرة في اسطنبول الخميس.

وقال في خطابه اليومي "أنتظر لأرى من سيحضر من روسيا. بعد ذلك، سأقرّر الخطوات التي ستتخذها أوكرانيا"، مضيفا أنّ كييف "مستعدّة لأي شكل من التفاوض، ولسنا خائفين من الاجتماعات".

ومن المقرر إجراء مفاوضات بشأن إنهاء محتمل للحرب في أوكرانيا، يوم الخميس، في تركيا. لكن تدور هناك تكهنات منذ أيام حول من سيكون فعلا حاضرا على طاولة المفاوضات.

وما زال الكرملين يترك الباب مفتوحا بشأن من سيتوجه من الجانب الروسي لحضور المحادثات في إسطنبول.

وكان بوتين نفسه قد اقترح عقد الاجتماع، لكنه لم يكشف عما إذا كان سيحضر هذا الاجتماع شخصيا.