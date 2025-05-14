العالم اليوم - بينهم البدري و"كهربا".. مصر تجلي رياضييها من ليبيا

انتم الان تتابعون خبر بينهم البدري و"كهربا".. مصر تجلي رياضييها من ليبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 09:23 مساءً - أجرى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عدة اتصالات هاتفية بالرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا، منهم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، للاطمئنان عليه وعلى أفراد الطاقم الفني المصري، هادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد، بالإضافة إلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وأحمد عصمت والمتواجدين جميعًا داخل الأراضي الليبية

ويتواجد كل من حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد عصمت، وأحمد شفيق في العاصمة طرابلس.

ومن المقرر أن يصل الطاقم الفني المتواجد في مصراتة إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، بينما يستعد الباقون في طرابلس للمغادرة إلى مصراتة تمهيدًا لعودتهم إلى القاهرة مباشرة.