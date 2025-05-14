نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ترامب يصل قصر لوسيل لحضور عشاء عمل مع أمير قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في زيارة وصفت بأنها إحدى أبرز المحطات الدبلوماسية في العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة قطر، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر لوسيل لحضور عشاء عمل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضمن جدول حافل بالمباحثات الثنائية والصفقات الاقتصادية التي تعكس عمق الشراكة بين البلدين.



وشهدت العاصمة القطرية الدوحة لقاءات مكثفة جمعت الزعيمين، تخللتها جلسات مغلقة دامت أكثر من ساعتين، حيث ناقشا ملفات إقليمية ودولية بارزة، على رأسها الأزمة في غزة، وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.



لكن الأبرز في الزيارة كان الجانب الاقتصادي، حيث أعلن البيت الأبيض عن توقيع اتفاقيات تاريخية تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار، في تأكيد جديد على الموقع المحوري الذي تحتله قطر في الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة.

ترامب يصل قصر لوسيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى قصر لوسيل لحضور عشاء عمل مع أمير قطر.

وجاء اللقاء عقب توقيع الاتفاقيات رسم صورة دبلوماسية راقية لزيارة تركزت حول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، في وقت حساس تمر به المنطقة.

اتفاقيات اقتصادية بأكثر من تريليون دولار

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقّع، اليوم الأربعاء مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة قطر بقيمة إجمالية لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، تشمل صفقات متنوعة في مجالات الطيران والطاقة والدفاع والتكنولوجيا.



ومن بين هذه الاتفاقيات، جاءت صفقة بارزة بقيمة 243.5 مليار دولار تضمنت عقودًا ضخمة مع شركتي بوينغ وجنرال إلكتريك لتوريد طائرات ومحركات لصالح الخطوط الجوية القطرية.

مشاورات مغلقة

أجرى الرئيس ترامب وأمير قطر جلسة مشاورات مغلقة تناولت قضايا بالغة الحساسية أبرزها أزمة غزة والجهود القطرية لإيصال المساعدات الإنسانية.

كما ناقشا تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث عبّر ترامب عن تقديره للدور القطري في دعم المساعي السياسية لحل الأزمة.

شراكة استراتيجية راسخة

أكد الجانبان خلال الزيارة أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون في ظل التحولات المتسارعة في الإقليم. وتعكس هذه الاتفاقيات وتبادل الزيارات رفيعة المستوى التحول الاستراتيجي في الشراكة القطرية الأمريكية، في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.