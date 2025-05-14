نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تلغي قيود بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغت وزارة التجارة الأمريكية بعد أسبوع من الوعد بالتعديل، قاعدة تعود إلى عهد الرئيس السابق بايدن كانت ستفرض قيودا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لدول معينة دون موافقة فيدرالية.

وكان من المقرر أن تدخل هذه الوعود حيز التنفيذ يوم الخميس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الشروط كانت "ستعيق الابتكار الأمريكي وتفرض أعباء تنظيمية كبيرة على الشركات". وكانت إدارة بايدن قد وضعت هذا الإطار لموازنة مخاوف الأمن القومي مع المصالح الاقتصادية للشركات المصنعة ودول أخرى.

وبينما كانت القيود المفروضة سابقا على تصدير التكنولوجيا إلى خصوم مثل الصين وروسيا تحتوي على ثغرات، فإن القاعدة الملغاة كانت ستوسع نطاق هذه القيود ليشمل عددا أكبر من الدول.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر أن الإدارة تعمل على إعداد بديل للقاعدة الملغاة، قائلا: "سنتبع استراتيجية شاملة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية مع دول نثق بها، مع منع وصولها إلى الأيدي الخطأ".