نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق إجراءات الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لـ28 شركة أمريكية.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة أن الصين كانت قد أدرجت في 4 و9 أبريل ما مجموعه 28 شركة أمريكية في قائمة الرقابة على الصادرات، بالإضافة إلى أنها حظرت على الشركات الصينية توريد سلع ذات استخدام مزدوج لها.

وأضاف البيان: "تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية الرفيعة المستوى، سيتم تعليق الإجراءات هذه لمدة 90 يوما اعتبارا من 14 مايو 2025".

يذكر أن الصين فرضت في أبريل 2024 قيودا على تصدير سلع ذات استخدام مزدوج (تكنولوجيا ومواد يمكن استخدامها عسكريا أو مدنيا) لـ 28 شركة أمريكية، ضمن تصعيد في التوترات التجارية بين البلدين، حيث جاءت هذه الخطوة ردا على إجراءات أمريكية سابقة لتقييد وصول الشركات الصينية للتكنولوجيا المتقدمة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حققت "اختراقا" في المفاوضات حول التجارة مع الصين بنتيجة اللقاءات التي عقدت في سويسرا مؤخرا.