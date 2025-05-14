نتنياهو يهاجم ماكرون ويتهمه بـ "دعم" حركة "حماس"

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أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بدعم حركة "حماس"، بعد أن وصف الأخير سياسة إسرائيل في غزة بأنها "مخزية".

وقال مكتب نتنياهو: "ماكرون اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة وترديد دعايتها الكاذبة، بينما يتهم إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية"، حسب وصفه.

وأضاف: "إسرائيل تخوض صراعا متعدد الأبعاد من أجل وجودها بعد المجزرة، بما في ذلك قتل واختطاف عشرات المواطنين الفرنسيين. وبدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي والدعوة إلى إطلاق سراح المخطوفين، يُطالب ماكرون إسرائيل مجددا بالاستسلام ومكافأة الإرهاب".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها المتمثلة في إطلاق سراح الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي بعد أن قال ماكرون أمس الثلاثاء، خلال مقابلة على قناة "تي إف 1": "إن ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو اليوم في غزة غير مقبول. إنه أمر مخز وعار"، مضيفا: " "الأمر لا يعود إلى رئيس الحكومة ليحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بإبادة جماعية، بل إلى المؤرخين".

كما طالب الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن إسرائيل استأنفت في الـ18 من مارس الماضي حربها على قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، وتنفذ بشكل شبه يومي غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن آلاف من القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52928 قتيلا و119846 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.