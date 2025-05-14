نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|اتفاق تاريخي بين قطر والولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء 14 مايو 2025 عن توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي كبرى بين البلدين بلغت قيمتها ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار، خلال زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة.



وتعد هذه الاتفاقية الأضخم من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين إذ شملت صفقات متعددة في قطاعات الطيران الطاقة والتكنولوجيا والدفاع وستسهم بشكل مباشر في تعزيز الابتكار الصناعي وتوليد مئات آلاف الوظائف ودعم الاقتصاد الأمريكي على مدى سنوات.

تفاصيل الاتفاقية

حسب البيان الرسمي للبيت الأبيض، فإن الاتفاقية الموقعة تمثل إطارًا اقتصاديًا شاملًا لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار وشملت في طياتها صفقات فردية تبلغ قيمتها أكثر من 243.5 مليار دولار، من أبرزها صفقة طيران عملاقة واتفاقيات دفاعية متقدمة.

صفقة تاريخية مع بوينغ وجنرال إلكتريك

وأبرز ما ورد في الاتفاقية هو طلب تاريخي من الخطوط الجوية القطرية لشراء 210 طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر و777X، مزودة بمحركات من إنتاج GE Aerospace.



وبقيمة بلغت 96 مليار دولار، أصبحت هذه أكبر صفقة لطائرات عريضة البدن في تاريخ شركة بوينغ وأكبر طلبية لطراز 787 حتى الآن.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة ما يقرب من 154،000 وظيفة سنويًا في الولايات المتحدة، بإجمالي يتجاوز مليون وظيفة طوال فترة الإنتاج والتسليم.

قطاعات الطاقة والهندسة

شهدت الاتفاقيات الاقتصادية أيضًا توسيع التعاون في قطاع الطاقة، حيث تتعاون شركة ماكديرموت مع قطر للطاقة في تنفيذ 7 مشاريع بنية تحتية بقيمة 8.5 مليار دولار دعمًا لصناعة الغاز الطبيعي المسال.

وفي قطاع الهندسة والابتكار، فازت شركة بارسونز بـ30 مشروعًا في قطر بقيمة 97 مليار دولار ما يمثل دفعة كبيرة لصادرات الخبرة الهندسية الأميركية.

الريادة التكنولوجية

في إطار تعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، أعلنت شركة Quantinuum عن مشروع مشترك مع شركة الربان القطرية للاستثمار بما يصل إلى مليار دولار في تقنيات الحوسبة الكمومية وهو ما يسهم في تدريب القوى العاملة الأمريكية وتحقيق تقدم كبير في هذا القطاع الحيوي.

صفقات دفاعية متطورة

شملت الاتفاقيات الموقعة أيضًا صفقات دفاعية كبرى، أبرزها توقيع قطر اتفاقًا بقيمة مليار دولار مع شركة رايثيون للحصول على نظام FS-LIDS للدفاع ضد الطائرات المسيرة لتصبح أول دولة في العالم تحصل على هذا النظام المتكامل.

كما وقعت شركة جنرال أتوميكس صفقة بقيمة نحو 2 مليار دولار لتزويد قطر بطائرات MQ-9B المسيّرة المصممة لأداء مهام متعددة بدقة عالية.

بيان نوايا استراتيجي لتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية

واختتمت مراسم التوقيع بإعلان بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين يشمل استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل تطوير قاعدة العديد الجوية، وتعزيز القدرات في مجالات الدفاع الجوي والأمن البحري.

نتائج استراتيجية

أكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفضي إلى خلق آلاف الوظائف عالية الأجور وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، بما يرسخ أسس شراكة اقتصادية لعقود قادمة.