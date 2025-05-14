سيارة "سايبرترك" الحمراء تخطف الأنظار في استقبال ترامب بالدوحة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأمريكي على سجادة حمراء، إلى جانب مرافقة موكب ترامب في شوارع الدوحة موكب من سيارات «تسلا سايبرتراك»، في إشارة إلى كبير مستشاري الرئيس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، وهو من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي.

لفت انضمام مركبة "سايبرترك" (Cybertruck) من شركة "تسلا" (Tesla) إلى أسطول الشرطة القطرية نظر الإعلامية الأميركية لورا إنغراهام خلال زيارتها إلى الدوحة برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد شُوهدت عدة مركبات من هذا الطراز ترافق الوفد الأمني للرئيس ترامب خلال تنقله من المطار إلى الديوان الأميري، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء.

وبانضمامها إلى الأسطول القطري، تدخل "سايبرترك" قائمة محدودة من أجهزة الشرطة حول العالم التي اعتمدتها، ومنها شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، وشرطة مدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا.

أهم مواصفات سيارة سابيرتك

وقد طُرحت "سايبرترك" في الأسواق الأميركية أواخر 2023، وتُعد من أبرز السيارات الكهربائية من حيث التصميم والمواصفات، وتتميز بالتالي:

المركبة بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 3 ملم، يمنحها مقاومة عالية للصدمات والتآكل.

قادرة على تحمل رصاص عيار 9 ملم.

الشرطة القطرية أدخلت مركبة "سايبرترك" إلى أسطولها في 2025 (الفرنسية)

تصل قدرة سحب السيارة إلى 5 أطنان، ويختلف مدى القيادة بين 400 و800 كيلومتر حسب الطراز.

تُزوَّد بنظام تعليق هوائي متكيف يمكّن من رفع أو خفض المركبة حسب طبيعة التضاريس، بالإضافة إلى نظام توجيه رباعي العجلات، وزجاج صوتي مقاوم للضوضاء، وشاشة مركزية كبيرة تدعم الاتصال بالإنترنت وتطبيقات تسلا.



يرتبط هذا الطراز ارتباطا وثيقا بشخصية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ "تسلا"، الذي روّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الكشف عنها لأول مرة عام 2019، وتضمنت إستراتيجياته التسويقية إتاحة الحجز المسبق بمبلغ 100 دولار فقط، مما أدى إلى تلقي أكثر من مليوني طلب مسبق، تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 130 مليار دولار.

وقد كان في استقبال الموكب في الديوان الأميري، المكاتب الإدارية للأمير في الدوحة. واتسمت الزيارة بوجود عشرات الإبل والخيول العربية، وقال ترامب: «نحن نقدر هذه الإبل- لم أرَ مثل هذه الإبل منذ وقت طويل».

