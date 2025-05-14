نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية سعودية ثمينة.. أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفزت ثروات عشرة من كبار مليارديرات العالم بنحو 43 مليار دولار خلال يوم واحد، مدفوعة بالإعلان عن صفقات ضخمة تم توقيعها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي استضافته الرياض يوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي ثرواتهم 1.718 تريليون دولار، مقارنة بـ1.675 تريليون دولار في الليلة السابقة لانطلاق المنتدى.

إنفيديا تعزز مكاسبها بعد صفقة رقائق الذكاء الاصطناعي في السعودية

سجّلت أسهم شركة "إنفيديا" الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 5.6% لتغلق عند 129.93 دولارًا، بعد الإعلان عن صفقة لبيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركة ناشئة في السعودية مدعومة من صندوق الثروة السيادي. هذه التطورات رفعت ثروة المدير التنفيذي للشركة جينسن هوانغ بنحو 6.2 مليار دولار خلال يوم واحد، وأكثر من 40 مليار دولار منذ العام الماضي.

ستارلينك تدخل المملكة وماسك يضيف 11 مليار دولار إلى ثروته

أعلن إيلون ماسك عن موافقة السعودية على استخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في قطاعات الطيران والملاحة البحرية، وهو ما أسهم في ارتفاع ثروته بـ11.1 مليار دولار لتصل إلى 370 مليارًا، متصدرًا قائمة أكبر الرابحين على مؤشر بلومبرغ.

كما صرح ماسك خلال المنتدى عن تطلعاته لإدخال سيارات "تسلا روبوتاكسي" ذاتية القيادة إلى المملكة، معتبرًا أن التجربة ستكون "مُثيرة" حال تبنيها، دون تحديد موعد زمني لذلك.

أوراكل تضخ 14 مليار دولار في السوق السعودية وإيلسون يربح 6.1 مليارًا

كشف لاري إيلسون، مؤسس شركة "أوراكل"، عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 14 مليار دولار في المملكة خلال السنوات العشر القادمة، لدعم تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذا الإعلان أسفر عن زيادة فورية في ثروته بلغت 6.1 مليار دولار، لتصل إلى 187 مليارًا.

قائمة أكبر المليارديرات ربحًا خلال المنتدى

- إيلون ماسك (ستارلينك): +11.1 مليار دولار (370 مليارًا)

- جينسن هوانج (إنفيديا): +6.2 مليار دولار (114 مليارًا

- لاري إيلسون (أوراكل): +6.1 مليار دولار (187 مليارًا)

- مارك زوكربيرج (ميتا): +5.9 مليار دولار (231 مليارًا)

- مايكل ديل (ديل): +5 مليارات دولار (120 مليارًا)

- جيف بيزوس (أمازون): +3 مليارات دولار (232 مليارًا)

- براين أرمسترونج (كوينباس): +2 مليار دولار (11.1 مليارًا)

- بيل جيتس (مايكروسوفت): +1.5 مليار دولار (170 مليارًا)

- لاري بيج (ألفابت): +1.4 مليار دولار (146 مليارًا)

- سيرجي براين (ألفابت): +1.3 مليار دولار (137 مليارًا)