البيت الأبيض: ترامب يوقع اتفاقية تعاون اقتصادي تاريخية مع قطر بقيمة تزيد عن تريليون دولار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون اقتصادي مع قطر بقيمة تزيد عن تريليون دولار.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "وقّع الرئيس دونالد ترامب اليوم في قطر اتفاقية مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. كما أعلن الرئيس ترامب عن صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ ومحركات "جنرال إلكتريك" للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الصفقات التاريخية ستُسهم في دفع عجلة الابتكار والازدهار لأجيال، وتعزيز الريادة الصناعية والتكنولوجية الأمريكية، ووضع أمريكا على طريق عصر ذهبي جديد.

ونشر البيت الأبيض "بعض الصفقات الرائدة العديدة التي أُبرمت في قطر":