نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا لم يشرب ترامب القهوة في السعودية؟ "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت الصحف العالمية مشاهد ولقطات لزيارة ترامب التاريخية إلى السعودية، حيث حظي باستقبال رسمي لافت وفرش له سجاد بنفسجي، في تقليد بات يميز المراسم السعودية بدلا من السجادة الحمراء المتعارف عليها.

واختارت المملكة العربية السعودية، البنفسجي لونا معتمدا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

استقبال حافل لترامب في السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن السجاد "البنفسجي" يتماشى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعيا بلون بنفسجي.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب.

وأثناء نزول ترامب من طائرته، عزفت الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدومه.

وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي خلال استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

عدم تناول ترامب للقهوة

وكان من بين المشاهد الأكثر تداولًا لحظة وضع فنجان القهوة جانبًا وعدم شربها أثناء حضوره الديوان الأميري السعودي، وأكدت تقارير أمريكية أن ترامب لا يشرب القهوة وأن مشروبه المفضل هو الكولا.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، وذلك في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة خليجية مثقلة بالتحولات الإقليمية.

وأثناء كلمته بعد تجوله داخل أروقة الديوان الأميري، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه بتعليق غير تقليدي حين أبدى إعجابه بالتصميم المعماري للمقر قائلًا: "انظر إلى هذا المبنى، إنه رائع جدًا... أنا عملت في مجال البناء والعقارات وأستطيع القول إن الرخام المستخدم هنا ممتاز وفاخر. نحن نثمن كل ما قمتم به".

قائمة صفقات ترامب مع السعوديين

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، "مستند حقائق" للصفقات والاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وأمريكا خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الرياض.

وعددت الوزارة في مستندها ما يلي: