نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا لم يشرب ترامب القهوة في السعودية؟ "فيديو" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تداولت الصحف العالمية مشاهد ولقطات لزيارة ترامب التاريخية إلى السعودية، حيث حظي باستقبال رسمي لافت وفرش له سجاد بنفسجي، في تقليد بات يميز المراسم السعودية بدلا من السجادة الحمراء المتعارف عليها.
واختارت المملكة العربية السعودية، البنفسجي لونا معتمدا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.
استقبال حافل لترامب في السعودية
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن السجاد "البنفسجي" يتماشى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعيا بلون بنفسجي.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب.
وأثناء نزول ترامب من طائرته، عزفت الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدومه.
وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي خلال استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
عدم تناول ترامب للقهوة
وكان من بين المشاهد الأكثر تداولًا لحظة وضع فنجان القهوة جانبًا وعدم شربها أثناء حضوره الديوان الأميري السعودي، وأكدت تقارير أمريكية أن ترامب لا يشرب القهوة وأن مشروبه المفضل هو الكولا.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، وذلك في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة خليجية مثقلة بالتحولات الإقليمية.
وأثناء كلمته بعد تجوله داخل أروقة الديوان الأميري، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه بتعليق غير تقليدي حين أبدى إعجابه بالتصميم المعماري للمقر قائلًا: "انظر إلى هذا المبنى، إنه رائع جدًا... أنا عملت في مجال البناء والعقارات وأستطيع القول إن الرخام المستخدم هنا ممتاز وفاخر. نحن نثمن كل ما قمتم به".
قائمة صفقات ترامب مع السعوديين
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، "مستند حقائق" للصفقات والاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وأمريكا خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الرياض.
وعددت الوزارة في مستندها ما يلي:
- تمضي شركة داتا فولت (DataVolt) السعودية قدمًا في خطط لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.
- تلتزم شركات غوغل (Google)، داتا فولت (DataVolt)، أوراكل (Oracle)، سيلز فورس (Salesforce)، إيه إم دي (AMD)، أوبر (Uber)، باستثمار 80 مليار دولار في التقنيات المتطورة والتي تُحدِث نقلة نوعية في كلا البلدين.
- تقوم الشركات الأمريكية الشهيرة بما في ذلك شركة هيل إنترناشونال (Hill International)، جاكوبز (Jacobs)، بارسونز (Parsons)، آيكوم (AECOM)، ببناء مشاريع بنية تحتية رئيسية مثل مطار الملك سلمان الدولي، وحديقة الملك سلمان، ومشروع ذا فولت (The Vault)، ومدينة القدية، وأكثر من ذلك بكثير بإجمالي 2 مليار دولار من صادرات الخدمات الأمريكية.
- تشمل الصادرات الرئيسية الإضافية توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا بإجمالي 14.2 مليار دولار وطائرات ركاب بوينغ (Boeing 737-8) لشركة أفيليس (AviLease) بإجمالي 4.8 مليار دولار.
- في قطاع الرعاية الصحية، ستستثمر شركة شامخ (Shamekh IV Solutions، LLC)، 5.8 مليار دولار، بما في ذلك مصنع في ميشيغان لإطلاق منشأة عالية السعة للسوائل الوريدية.
- تشمل الشراكات الاستثمارية العديد من الصناديق الخاصة بقطاعات محددة مع التركيز القوي على الانتشار في الولايات المتحدة – مثل صندوق الاستثمار في الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار، وصندوق نيو إيرا لتكنولوجيا الطيران والدفاع بقيمة 5 مليارات دولار، وصندوق إنفيلد سبورتس العالمي للرياضة بقيمة 4 مليارات دولار – وكل منها يوجه رأس مال كبير إلى الصناعات الأمريكية، ويقود الابتكار، ويخلق وظائف عالية الجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ – ما يقرب من 142 مليار دولار، لتزويد المملكة العربية السعودية بأحدث المعدات والخدمات القتالية من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاع أمريكية، تنقسم المبيعات التي نعتزم إكمالها إلى خمس فئات واسعة: (1) النهوض بالقوات الجوية والقدرات الفضائية، (2) الدفاع الجوي والصاروخي، (3) الأمن البحري والساحلي، (4) أمن الحدود وتحديث القوات البرية، (5) تحديث أنظمة المعلومات والاتصالات.
- أبرمت وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الطاقة السعودية اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، وتنبني هذه الاتفاقية على علاقتهما القائمة القوية، وسيركز التعاون على دراسة إمكانات الابتكار والتطوير والتمويل ونشر البنية التحتية للطاقة.
- وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تعاون تهدف إلى التعاون في مجال التعدين والثروة المعدنية. وتساهم الاتفاقية في التنمية الاقتصادية وتنويع سلاسل التوريد المعدنية الحيوية وقدرتها على الصمود.
- وقعت وكالة ناسا ووكالة الفضاء السعودية اتفاقية القمر الصناعي المصغر كيوب سات (CubeSat) للطيران في رحلة تجريبية في بعثة أرتميس 2 لوكالة ناسا. سيقيس كيوب سات السعودي جوانب الطقس الفضائي على مسافات من الأرض وينشر في مدار أرضي مرتفع من محول مركبة فضائية على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي بعد أن تطير المركبة الفضائية أوريون بأمان بمفردها مع طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء.
- اتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤخرا على تحديث اتفاقية النقل الجوي للسماح لشركات الطيران الأمريكية بنقل البضائع بين المملكة العربية السعودية ودول ثالثة دون الحاجة إلى التوقف في الولايات المتحدة، وهو حق مهم لعمليات مراكز الشحن. وستتمتع شركات الطيران السعودية بنفس الحقوق لخدمة الولايات المتحدة.
- كما أكدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامهما بإقامة شراكات ثقافية وتعليمية وعلمية أعمق من خلال توقيع اتفاقيات بين المتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان واللجنة الملكية لمحافظة العلا بشأن البحوث التعاونية ومعرض يركز على القطع الأثرية من دادان القديمة في محافظة العلا، وبين حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية واللجنة الملكية لمحافظة العلا لدعم الحفاظ على فصيلة النمور العربية المهددة بالانقراض من خلال إنشاء معرض مخصص لها في واشنطن العاصمة.