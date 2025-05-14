عاجل - ترامب من الديوان الأميري القطري: عملت في مجال البناء وأستطيع القول إن الرخام هنا ممتاز وفاخر

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، وذلك في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة خليجية مثقلة بالتحولات الإقليمية.

وأثناء كلمته بعد تجوله داخل أروقة الديوان الأميري، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه بتعليق غير تقليدي حين أبدى إعجابه بالتصميم المعماري للمقر قائلًا: "انظر إلى هذا المبنى، إنه رائع جدًا... أنا عملت في مجال البناء والعقارات وأستطيع القول إن الرخام المستخدم هنا ممتاز وفاخر. نحن نثمن كل ما قمتم به".

مساعي إحلال السلام بين ترامب وأمير قطر

من جانبه عبر الشيخ تميم عن تفاؤله بمساعي إحلال السلام، قائلًا: "الجميع يرغب في تحقيق السلام في المنطقة، ونأمل أن تكون هذه المرة مختلفة". وأضاف مخاطبًا الرئيس الأمريكي: "أعلم أنك رجل يسعى للسلام، ونؤمن بأن العمل المشترك يمكن أن يُحدث فارقًا حقيقيًا، ليس فقط في منطقتنا، بل أيضًا في مناطق أخرى مثل الأزمة الروسية الأوكرانية".

كما صرح تميم، بالقول، أن الرئيس ترامب، هو أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة رسمية لقطر.

وجاءت زيارة ترامب إلى قطر بعد يوم حافل في العاصمة السعودية الرياض، شهد تطورات غير مسبوقة، أبرزها إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وجاء هذا القرار مصحوبًا بلقاء تاريخي جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وانضمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.

في موازاة ذلك وقعت قطر اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينغ الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية خلال زيارة الرئيس الأمريكي للبلاد.

وقال ترامب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينغ.

وفي وقت سابق أكد أمير قطر أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة.

كذلك أضاف، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي في الديوان الأميري بالدوحة، "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".

كما قال لترامب "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.

إحلال السلام في المنطقة

وأعرب أمير قطر عن حماسه للمباحثات القطرية الأمريكية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي لأمير قطر "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم"، مضيفا "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".

وكان الرئيس الأمريكي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية، ضمن جولته الخليجية، حيث استقبله أمير قطر.