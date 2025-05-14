نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة هذه الخطوة "دعما مهما لجهود تعزيز النماء والازدهار" في سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الأربعاء، على دعمها الراسخ لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه المستجدات في تعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار "بما يحقق التنمية والاستقرار للشعب السوري الشقيق".

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتعايش السلمي والتنمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ترغب في رفع العقوبات عن سوريا، والتي تم فرضها في عهد بشار الأسد.